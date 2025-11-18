Prima neve in Toscana | Val di Luce imbiancata sull’Appennino

PISTOIA – La prima neve in Toscana è arrivata nelle scorse ore sulle montagne del Pistoiese, dove la Val di Luce si è svegliata con un leggero manto bianco. La nevicata, breve ma ben visibile dalle webcam della zona, ha interessato le quote attorno ai 1500 metri, segnando il primo episodio invernale della stagione. Nelle località vicine la situazione è stata più variabile: in Alta Garfagnana e al passo di San Pellegrino in Alpe sono cadute soprattutto piogge, mentre i fiocchi si sono concentrati nelle aree più alte dell’Appennino. Il fenomeno rappresenta comunque un segnale del cambio di passo delle condizioni meteo. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it