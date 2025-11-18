Prima neve in Toscana | Val di Luce imbiancata sull’Appennino
PISTOIA – La prima neve in Toscana è arrivata nelle scorse ore sulle montagne del Pistoiese, dove la Val di Luce si è svegliata con un leggero manto bianco. La nevicata, breve ma ben visibile dalle webcam della zona, ha interessato le quote attorno ai 1500 metri, segnando il primo episodio invernale della stagione. Nelle località vicine la situazione è stata più variabile: in Alta Garfagnana e al passo di San Pellegrino in Alpe sono cadute soprattutto piogge, mentre i fiocchi si sono concentrati nelle aree più alte dell’Appennino. Il fenomeno rappresenta comunque un segnale del cambio di passo delle condizioni meteo. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
?L'aria #FREDDA sta affluendo in quota, con la formazione di rovesci e #TEMPORALI sul Crinale, in parziale sconfinamento ai settori di pianura e collina nel corso della notte e della mattinata di domani, quando si potrà avere la prima #NEVE dell'anno sui ri - facebook.com Vai su Facebook
La prima neve, piega già le foglie dell'asfodelo Matsuo Basho #VentagliDiParole #VentagliDiParole #InHaiku De Valenciennes "Villa Farnese" Vai su X
Prima neve in Toscana: si imbianca la Val di Luce nel giorno della svolta invernale - I fiocchi bianchi rimarranno confinati alle zone montane sopra i 1200 metri, mentre per il resto rimarrà qualche pioggia residua dopo la forte perturbaz ... Da lanazione.it
Prima neve in Toscana, fiocchi bianchi all'Abetone e Val di Luce - Prima neve oggi sulla Montagna Pistoiese, dove all'Abetone e Val di Luce, è caduto qualche fiocco bianco verso i 1500 metri. Lo riporta nove.firenze.it
Meteo, prima neve in Toscana. Dopo la fase mite arriva il freddo: le previsioni - In arrivo oggi infatti, in particolare nord Italia, Toscana e Sardegna, i primi refoli di aria fredda di origine artico- Lo riporta 055firenze.iterror code: 500