Preziosa tela torna a Manfredonia | raffigura il rapimento della clarissa sipontina Giacometta Beccarini

Foggiatoday.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattinata di lunedì 17 novembre, presso la Biblioteca Francescana ‘P. A. Fania’ del Convento di San Matteo a San Marco in Lamis, si è svolta la donazione al Comune di Manfredonia della tela che raffigura il rapimento della clarissa sipontina Giacometta Beccarini, episodio legato al sacco. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

