Prevenzione e cure contro i tumori | Coop Alleanza dona oltre 17 mila euro all' Irst

Prosegue l’impegno per sostenere la prevenzione e la cura oncologiche da parte di Coop Alleanza 3.0 e dei suoi soci. All'Irst Irccs Dino Amadori di Meldola è stata donata la somma dei 17.106,28 euro per supportare le attività di allestimento e implementazione tecnologica dell’Officina dell’immuno. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

