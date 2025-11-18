Presidio di ascolto e aiuto | a Minervino l’inaugurazione della Cassetta Rossa

MINERVINO DI LECCE – Una “Cassetta Rossa” come presidio di ascolto e aiuto anonimo contro violenza, bullismo e altre forme di disagio verrà inaugurata nei prossimi giorni a Minervino di Lecce. Ad annunciarlo è la commissione pari opportunità locale, di concerto con il Comune e il patrocinio della. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Argomenti simili trattati di recente

#Pavia, i “cubotti” della stazione tornano a nuova vita: presidio di sicurezza e punto di ascolto sociale - Vai su X

https://www.ilticino.it/2025/11/16/pavia-i-cubotti-della-stazione-tornano-a-nuova-vita-presidio-di-sicurezza-e-punto-di-ascolto-sociale/ - facebook.com Vai su Facebook

Minervino Murge, dopo 56 giorni di presidio gli operai Minox tornano al lavoro: «Ce l'abbiamo fatta, ora vogliamo dignità e giustizia» - Il rumore di macchinari, le maglie bagnate dal sudore e il sorriso di chi sa di avercela fatta: sono tornati al lavoro dopo 56 giorni di presidio dinanzi alla fabbrica i lavoratori e le lavoratrici ... Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

Azienda chiude a Minervino Murge, operai in presidio da tre settimane - C'è chi porta caffè e brioche al mattino, chi passa per un semplice saluto e chi offre pizza e focaccia. Secondo rainews.it