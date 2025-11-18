Presepe Vivente di Taverne a Nocera Superiore | tutto pronto per la I edizione
Tutto pronto per la prima edizione del Presepe Vivente di Taverne, ideato e promosso dall’associazione culturale “Uno, nessuno e centomila”. L’iniziativa, che si terrà nella suggestiva via Taverne, situata a Nocera Superiore, ha sin da subito raccolto un forte consenso da parte della cittadinanza. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
I nostri bambini ti invitano al Presepe Vivente di Corchiano, giunto alla sua storica 56ª edizione! Vieni a trovarci il 25-26-27-28 dicembre e l’1-3-4-5-6 gennaio per vivere una tradizione che da oltre cinquant’anni affascina grandi e piccini. #PresepeVivente20 - facebook.com Vai su Facebook
Presepe Vivente di Taverne a Nocera Superiore: tutto pronto per la I edizione - L’inaugurazione ufficiale avrà luogo il 26 dicembre alle ore 18, dando inizio a un itinerario ricco di suggestioni e ambientazioni storiche ... Da salernotoday.it
Nocera Superiore, al via la prima edizione del Presepe Vivente di Taverne - L’evento si terrà nella caratteristica via Taverne, a Nocera Superiore, e coinvolgerà numerosi giovani del quartiere, insieme a don Giuseppe Perano e all’oratorio parrocchiale, in un percorso che ... Lo riporta ilgazzettinovesuviano.com