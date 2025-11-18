Presentazione in Biblioteca del romanzo Gli Alberi del Mistero e il Tempio nella Natura

Avellinotoday.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 21 novembre, alle ore 17, la Sala Penta del Palazzo della Cultura ospiterà la presentazione del nuovo romanzo di Norma Cluner, Gli Alberi del Mistero e il Tempio nella Natura, pubblicato da Erbario Celeste Editoria. L’incontro sarà moderato dal giornalista Annibale Discepolo, che. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

presentazione in biblioteca del romanzo gli alberi del mistero e il tempio nella natura

© Avellinotoday.it - Presentazione in Biblioteca del romanzo “Gli Alberi del Mistero e il Tempio nella Natura”

Altre letture consigliate

Presentazione in biblioteca del romanzo “Begonia e la mattinata del Preside Aroldo” - Giovedì 29 maggio alle 17:30 nella sala conferenze della Biblioteca Città di Arezzo ci sarà la presentazione del romanzo “Begonia e la mattinata del Preside Aroldo” di Vito Amedeo Cozzi Lepri. Segnala lanazione.it

Biblioteca degli Alberi di Milano, al via la nuova stagione culturale - Nell’anno del suo ventesimo anniversario, Fondazione Riccardo Catella dà il via al nuovo programma culturale 2025 di BAM - Come scrive tgcom24.mediaset.it

presentazione biblioteca romanzo alberiPRESENTAZIONE DEL ROMANZO "IO SONO... EMERGENTE" DI ROCCO MONEA - Museo Civico Archeologico di Mentana (Piazza Garibaldi), si terrà la presentazione del romanzo biografico _"Io sono... Si legge su peacelink.it

Cerca Video su questo argomento: Presentazione Biblioteca Romanzo Alberi