Premio Francesca Serio all’on Stefania Ascari per la lotta antimafia
Un riconoscimento alla deputata M5S per l’impegno civile e legislativo contro la mafia. Un riconoscimento che porta con sé il peso della memoria e la forza della testimonianza civile. L’onorevole Stefania Ascari, avvocata, femminista e portavoce del Movimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati, ha ricevuto il Premio Antimafia al Femminile, dedicato a Francesca Serio, la madre che, dopo l’uccisione del figlio da parte della mafia, ebbe il coraggio di denunciare apertamente i responsabili, diventando la prima donna a schierarsi pubblicamente contro la criminalità organizzata. Ascari ha condiviso la notizia sui suoi canali social con parole di profonda gratitudine e responsabilità: “Sono onorata di ricevere il Premio Antimafia al Femminile, dedicato a Francesca Serio, una madre che dedicò la sua vita alla ricerca della verità e della giustizia. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
