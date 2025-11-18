Portano la figlia di 2 anni in ospedale perché respira male il pediatra la dimette | la piccola Ludovica muore qualche ora dopo tra le braccia del papà

BORGO VALBELLUNA - Accompagnano la figlioletta di due anni all?ospedale di Feltre preoccupati per alcuni strani sintomi respiratori. Dopo una visita e una serie di approfondimenti, il. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Portano la figlia di 2 anni in ospedale perché respira male, il pediatra la dimette: la piccola Ludovica muore qualche ora dopo tra le braccia del papà

