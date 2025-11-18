Portano la figlia di 2 anni in ospedale per problemi respiratori il pediatra la dimette e lei muore poco dopo
Una bimba di 2 anni è morta per un malore dopo essere stata dimessa dall'ospedale in cui i genitori l'avevano portata per alcuni problemi respiratori. Il medico aveva rassicurato i familiari della piccola sulle sue condizioni di salute, ma una volta arrivata a casa la bimba ha accusato un malore grave e improvviso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
