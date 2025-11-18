Pordenone bus carico di studenti si scontra con un’auto e finisce in un fosso | diversi feriti

Ildifforme.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da quanto si apprende, l'autobus trasportava circa 20 studenti e l'autista del mezzo ha riportato leggere ferite per le quali è stato trasferito in ambulanza al pronto soccorso. Molto più gravi le lesioni della donna che si trovava al volante dell'auto rimasta coinvolta nell'incidente. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

