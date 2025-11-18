Ponte sullo Stretto cosa succede ora che la Corte dei Conti ha nuovamente bocciato il progetto

Dopo il secondo stop della Corte dei Conti al Ponte sullo Stretto, si complica l'iter del progetto. Le mosse del governo, che intende andare avanti, dipenderanno dalle motivazioni dei giudici. Le prime dovrebbero arrivare entro fine novembre, mentre le seconde attorno a metà dicembre. Gli scenari possibili sono diversi. Vediamoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

