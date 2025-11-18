Ponte Aspra–Ficarazzi chiesto vertice tecnico urgente sui ritardi nei lavori
Con una nota indirizzata al Direttore Generale della Città Metropolitana di Palermo, dott. Nicola Vernuccio, e al Dirigente del Settore Viabilità Provinciale, ing. Dorotea Martino, il consigliere metropolitano di Fratelli d’Italia Avv. Paolo Francesco Martorana ha chiesto la convocazione urgente. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Ponte sullo Stretto: nuovo stop dalla Corte dei Conti - facebook.com Vai su Facebook
Scavi alla Casa del Jazz a Roma per cercare il corpo del giudice Adinolfi sparito nel 1994 - ROMA – Nessuna forzatura, nessuna richiesta di approvare al momento la delibera Cipess per il Ponte senza la bollinatura della Corte dei conti. Lo riporta repubblica.it
Ponte sullo Stretto, il governo: «Si va avanti». Sui giudici linea più soft, vertice a Palazzo Chigi - Ma intende aspettare le motivazioni della Corte dei Conti prima di studiare le prossime mosse. ilmessaggero.it scrive
Ponte, terminato il vertice a Palazzo Chigi convocato dalla premier - Terminato il vertice a Palazzo Chigi convocato dalla premier Giorgia Meloni dopo lo stop arrivato dalla Corte dei Conti al progetto del Ponte sullo Stretto. Si legge su rainews.it