Polo industriale di Nola numeri da capogiro | quali sono le aziende che fatturano di più
Cuore pulsante dell’economia campana, il polo industriale di Nola (che comprende CIS, Interporto Campano e zona ASI) rappresenta uno dei più grandi hub logistico-commerciali d’Europa. Un ecosistema dove impresa, innovazione e infrastrutture si intrecciano, generando valore e occupazione. In. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
