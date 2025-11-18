Pogba il tecnico del Monaco Pocognoli non ci ricasca | L’ultima volta che l’ho detto si è rifatto male alla caviglia… Non farò previsioni tornerà quando sarà il momento Aggiornamenti sull’ex Juve
Pogba, il tecnico del Monaco Pocognoli ha voluto predicare calma sul rientro in campo del centrocampista ex Juventus. Le sue parole. Un acquisto stellare, ma ancora un fantasma in campo. Il “caso” di Paul Pogba continua a tenere banco in casa Monaco. Arrivato nel Principato lo scorso giugno, dopo la fine traumatica della sua avventura-bis alla Juventus (segnata dalla squalifica e dagli infortuni), il Campione del Mondo 2018 non ha ancora disputato un singolo minuto ufficiale con la sua nuova maglia. A un mese dal cambio in panchina – con Sébastien Pocognoli subentrato ad Adi Hütter – la domanda resta la stessa: quando torna Pogba? La prudenza di Pocognoli: “L’ultima volta si è fatto male di nuovo”. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
