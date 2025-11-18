Pogba il tecnico del Monaco Pocognoli non ci ricasca | L’ultima volta che l’ho detto si è rifatto male alla caviglia… Non farò previsioni tornerà quando sarà il momento Aggiornamenti sull’ex Juve

Juventusnews24.com | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pogba, il tecnico del Monaco Pocognoli ha voluto predicare calma sul rientro in campo del centrocampista ex Juventus. Le sue parole. Un acquisto stellare, ma ancora un fantasma in campo. Il “caso” di Paul Pogba continua a tenere banco in casa Monaco. Arrivato nel Principato lo scorso giugno, dopo la fine traumatica della sua avventura-bis alla Juventus (segnata dalla squalifica e dagli infortuni), il Campione del Mondo 2018 non ha ancora disputato un singolo minuto ufficiale con la sua nuova maglia. A un mese dal cambio in panchina – con Sébastien Pocognoli subentrato ad Adi Hütter – la domanda resta la stessa: quando torna Pogba? La prudenza di Pocognoli: “L’ultima volta si è fatto male di nuovo”. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

pogba il tecnico del monaco pocognoli non ci ricasca l8217ultima volta che l8217ho detto si 232 rifatto male alla caviglia8230 non far242 previsioni torner224 quando sar224 il momento aggiornamenti sull8217ex juve

© Juventusnews24.com - Pogba, il tecnico del Monaco Pocognoli non ci ricasca: «L’ultima volta che l’ho detto si è rifatto male alla caviglia… Non farò previsioni, tornerà quando sarà il momento». Aggiornamenti sull’ex Juve

Approfondisci con queste news

pogba tecnico monaco pocognoliMonaco, slitta il rientro di Pogba: i motivi e quando può tornare - E il suo ritorno in campo, nonostante l'ottimismo dei mesi scorsi in terra monegasca, non sembra ancora vicino. Segnala msn.com

pogba tecnico monaco pocognoliPogba, slitta ancora il rientro in campo. Il tecnico del Monaco: 'Non mi sbilancio più' - E il suo ritorno in campo, nonostante l'ottimismo dei mesi scorsi in terra monegasca, non sembra ancora vicino. Si legge su ilbianconero.com

pogba tecnico monaco pocognoliPocognoli sul rientro di Pogba: "Non mi sbilancio più. Tornerà quando sarà il momento" - Da quando è arrivato al Monaco lo scorso giugno, Paul Pogba non ha ancora disputato un solo minuto in maglia biancorossa. tuttomercatoweb.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Pogba Tecnico Monaco Pocognoli