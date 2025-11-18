Più manutenzione contro il clima estremo Appello del comitato

I grandi alberi del Parco? A volte sono curati, altre volte no. Pensiamo all’evento “Trame di luce”, allestito a dicembre 2023, che ha danneggiato il cerchio dei faggi rossi. Una potatura sbagliata per far posto alla manifestazione ha causato l’attacco dei parassiti che hanno causato problemi agli alberi. A riflettere sul patrimonio arboreo del Parco è Bianca Montrasio, presidente del Comitato per il Parco Antonio Cederna. "Il 6 maggio 2024 - continua Montrasio - abbiamo presentato un esposto alla Procura di Monza per chiedere di intervenire a rimediare al danno. Non è ancora stato assegnato il pubblico ministero che si occupi del caso, così proprio nei giorni scorsi abbiamo fatto un sollecito". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

