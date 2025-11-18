Pippo Pozzato | Il ciclismo così è morto Guardate le ATP Finals per capire cosa deve diventare

Il tema del pagamento di un biglietto anche per i tifosi di ciclismo è salito alla ribalta dopo la proposta di inserirlo al prossimo Tour de France. Ma non tutti sanno che da 4 anni c'è già chi adotta questo sistema per rendere sostenibile questo sport: Filippo Pozzato. "Quando ho iniziato mi ridevano in faccia. Oggi qualcuno incomincia a pensare che proprio tutto scemo non sono.". 🔗 Leggi su Fanpage.it