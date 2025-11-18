Pioniere di logica e robotica è Totò Gaglio l' uomo di Agrigento che ha tessuto il filo d' oro dell' intelligenza artificiale
C’è un percorso non solo accademico, ma esistenziale, che unisce idealmente quattro punti cardinali della ricerca: Genova, Atlanta, Palermo e Agrigento. Questo è il filo di ricerca, visione, coraggio e responsabilità che ha guidato per decenni la vita del professor Salvatore “Totò” Gaglio, figura. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
