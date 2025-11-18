Pio Esposito muso a muso con Haaland! Spunta un video dagli spalti durante Italia Norvegia | cos’è successo – VIDEO

di Giuseppe Colicchia Pio Esposito muso a muso con Haaland! Spunta un video dagli spalti durante Italia Norvegia: cos’è successo tra i due attaccanti – VIDEO. Animi tesi e scintille nel match di domenica a San Siro tra Italia e Norvegia. A distanza di giorni, sta facendo il giro del web un video inedito, girato dagli spalti del Meazza, che ritrae un momento particolarmente concitato della partita in cui gli animi delle due squadre si stavano scaldando. Protagonisti del “faccia a faccia” iniziale sono stati Erling Haaland, il possente centravanti del Manchester City, e Gianluca Mancini, difensore centrale della Roma, venuti a contatto dopo un contrasto di gioco. 🔗 Leggi su Internews24.com

