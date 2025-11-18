Pilar Fogliati | Sono stata tradita da un'amica è stato bruttissimo

Pilar Fogliati, al cinema in Breve storia d'amore, ha affrontato in un'intervista il tema tradimento, centrale nel film che la vede protagonista. Ha rivelato di essere stata tradita da un'amica: "È stato bruttissimo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Contenuti che potrebbero interessarti

26FCE | DAY 1 - sabato 15 NOV ANTEPRIMA - EVENTO SPECIALE BREVE STORIA D’AMORE Regia di Ludovica Rampoldi Con: Pilar Fogliati, Adriano Giannini, Andrea Carpenzano, Valeria Golino, Massimo De Lorenzo, Betti Pedrazzi, Monica Nappo - facebook.com Vai su Facebook

C’è una parola per quei momenti in cui provi a migliorare e invece peggiori. Anche i sentimenti, a volte, funzionano così. Al cinema dal 27 novembre #BreveStoriadAmore di Ludovica Rampoldi con Pilar Fogliati, Adriano Giannini, Andrea Carpenzano e con Va Vai su X

Pilar Fogliati: “Sono stata tradita da un’amica, è stato bruttissimo” - Pilar Fogliati, al cinema in Breve storia d'amore, ha affrontato in un'intervista il tema tradimento, centrale nel film che la vede protagonista ... Lo riporta fanpage.it

Pilar Fogliati: “Tradita da una mia amica, è stato bruttissimo” - L’attrice torna in sala in “Breve storia d’amore” ed è sul set con Francesco Bruni. Lo riporta repubblica.it

"Sei stata tradita, che cosa fai?". Pilar Fogliati racconta Breve storia d'amore - Pilar Fogliati racconta Breve storia d'amore Le intervista al cast del film di Ludovica Rampoldi con Adriano Giannini, Valeria Golino e Andrea Carpenzano presentato ... Da rainews.it