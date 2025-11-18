Pietro morto nello schianto del suv il ragazzo senza una scarpa accusato di mentire ma scagionato dai video | Era un soccorritore

C'è stata una svolta nelle indagini sull'incidente stradale avvenuto a Milano all'alba di domenica e costato la vita a Pietro Silva Orrego. Il giovane trovato sul luogo dello schianto tra il suv Mercedes e l'Opel Corsa, che aveva detto di essere un soccorritore ma era stato indicato da un medico.

