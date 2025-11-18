Pierluigi Collina scende in campo con Dan John

Dan John annuncia la collaborazione con Pierluigi Collina, icona mondiale di integrità, carisma e autorevolezza, che diventa nuovo Global Ambassador del brand di abbigliamento formale maschile. Un incontro naturale tra due identità che condividono la stessa visione: stile, determinazione e leadership come tratti distintivi dell’uomo contemporaneo. La partnership prende vita attraverso la nuova campagna del brand, pensata per esprimere un messaggio preciso: nel calcio, così come nella vita, è la capacità di scegliere a definire un vero leader. Negli scatti Pierluigi Collina è ritratto nel ruolo del “decision maker”, sintesi di chi guida con fermezza e lungimiranza. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Pierluigi Collina scende in campo con Dan John

