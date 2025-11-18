Picchiata dal marito che le impedisce di tornare in Italia | chiama dalla Tunisia la madre che la salva

Fanpage.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna italiana veniva ripetutamente picchiata dal marito in Tunisia: l'uomo le impediva, con la complicità dei suoi parenti, di tornare in Italia. La madre della donna ha ricevuto la videochiamata dalla figlia con il naso sanguinante e ha allertato la polizia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

