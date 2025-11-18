Piazza Campoboio 50mila euro per la riqualificazione | affidati i lavori
Prima svolta per piazza Campoboio, il parcheggio situato dietro la sede dell'Inps di Viterbo. Da troppi anni l'area versa in condizioni "pietose", definite dall'amministrazione stessa in uno "stato di grave incuria". Palazzo dei Priori ha ora rotto gli indugi, approvando il progetto esecutivo e. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
