Piatek | Mi manca San Siro Milan? Gli auguro di vincere lo scudetto è un grande club
Krzysztof Piatek, ex attaccante del Milan nella stagione 2019-2020 e che ora gioca in Qatar, ha rilasciato delle dichiarazioni sui rossoneri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche questi approfondimenti
Carlo Pellegatti ha fatto il punto sulla questione centravanti in casa Milan. In un video su Instagram, il giornalista ha spiegato che il Club punta a un rinforzo già a gennaio per colmare la mancanza di fisicità e presenza in area. Sulla lista di Furlani e Tare, Jonat - facebook.com Vai su Facebook
Piatek: "Auguro al Milan di vincere lo scudetto. Mi manca l’atmosfera di San Siro" - Krzysztof Piatek, ex attaccante rossonero che ora gioca in Qatar, ha dichiarato ai microfoni di Sky: "Se seguo ancora la Serie A e le mie ex squadre? Segnala milannews.it
Risiko San Siro in Consiglio: manca un «sì». Figc in pressing: «Non riesco a immaginare un Europeo senza Milano» - Nel giorno in cui la maggioranza cerca di tirare le fila per capire se ha i voti necessari per approvare la delibera di vendita di San Siro, il presidente della Figc, Gabriele Gravina, lancia un ... Scrive milano.corriere.it
Piccolo con le piccole: Milan, un punto a San Siro con le neopromosse. E manca la bestia nera - San Siro non è terra di conquista, per il Milan di Massimiliano Allegri. Secondo tuttomercatoweb.com