Piatek | Mi manca San Siro Milan? Gli auguro di vincere lo scudetto è un grande club

Pianetamilan.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Krzysztof Piatek, ex attaccante del Milan nella stagione 2019-2020 e che ora gioca in Qatar, ha rilasciato delle dichiarazioni sui rossoneri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

piatek mi manca san siro milan gli auguro di vincere lo scudetto 232 un grande club

© Pianetamilan.it - Piatek: “Mi manca San Siro. Milan? Gli auguro di vincere lo scudetto, è un grande club”

Leggi anche questi approfondimenti

piatek manca san siroPiatek: "Auguro al Milan di vincere lo scudetto. Mi manca l’atmosfera di San Siro" - Krzysztof Piatek, ex attaccante rossonero che ora gioca in Qatar, ha dichiarato ai microfoni di Sky: "Se seguo ancora la Serie A e le mie ex squadre? Segnala milannews.it

Risiko San Siro in Consiglio: manca un «sì». Figc in pressing: «Non riesco a immaginare un Europeo senza Milano» - Nel giorno in cui la maggioranza cerca di tirare le fila per capire se ha i voti necessari per approvare la delibera di vendita di San Siro, il presidente della Figc, Gabriele Gravina, lancia un ... Scrive milano.corriere.it

Piccolo con le piccole: Milan, un punto a San Siro con le neopromosse. E manca la bestia nera - San Siro non è terra di conquista, per il Milan di Massimiliano Allegri. Secondo tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Piatek Manca San Siro