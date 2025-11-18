Piadina la Francia blocca il marchio svizzero ' furbetto' e tutela il nome originale

Parigi dà ragione al consorzio romagnolo e boccia il tentativo di un'azienda elvetica La tutela dei prodotti del made in Italy segna un nuovo punto a favore sui mercati internazionali. L’Istituto nazionale della Proprietà industriale di Parigi ha respinto la richiesta di un’azienda svizzera d. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

