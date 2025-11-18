Petrone sulle seconde squadre | Inter e Milan hanno investito tantissimo

Inter News 24 Le parole di Mario Petrone, allenatore, sul progetto delle seconde squadre come la nuova Inter U23. Tutti i dettagli in merito. Mario Petrone, ex tecnico del Rimini, ha espresso il suo punto di vista sulle seconde squadre in un’intervista a TMW Radio, offrendo una valutazione a 360 gradi sulla loro importanza e sul loro impatto nel panorama calcistico italiano. SECONDE SQUADRE – Io sono propenso perché guardo dal punto di vista dell’addetto ai lavori. Sono un allenatore di calcio quindi fondamentalmente guardo l’interesse sia dei tifosi ma anche quello delle società e le società virtuose hanno in organico, tra Serie A, seconda squadra e Primavera, 50-60 tesserati. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Petrone sulle seconde squadre: «Inter e Milan hanno investito tantissimo»

