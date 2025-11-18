Persino la zip si trasforma | non sarà mai più quella di prima?

Vanityfair.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nonostante il suo andamento a zig zag, la zip nel corso dei decenni ha sempre avuto un percorso lineare. Adesso, però, la svolta: la cerniera lampo cambia design. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

persino la zip si trasforma non sar224 mai pi249 quella di prima

© Vanityfair.it - Persino la zip si trasforma: non sarà mai più quella di prima?

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Persino Zip Trasforma Sar224