Perin torna a parlare del cambio in panchina | Spalletti? Ecco come ci ha coinvolti di più Sicuramente un fallimento il cambio di allenatore L’obiettivo della squadra

Perin non ha dubbi: il cambio in panchina è un fallimento. Spalletti ha portato concetti tecnici maniacali: la squadra deve dimostrare di meritare la maglia. Mattia Perin, portiere della Juventus, ha offerto una lettura profonda e onesta del momento che sta vivendo il club dopo il recente cambio di guida tecnica. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Perin ha subito toccato un tasto delicato: la responsabilità. Ha definito i cambi di allenatore come momenti difficili, sottolineando che i giocatori ci sentiamo i primi responsabili perché sono loro che scendono in campo. Perin ha ammesso senza giri di parole che la crisi che ha portato alla sostituzione di Igor Tudor con Luciano Spalletti è un fallimento della squadra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

