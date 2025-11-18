Pericoli a Terni | Tratto stradale stretto privo di adeguata illuminazione e segnaletica orizzontale

Una iniziativa politica a firma Pierluigi Spinelli, Leonardo Patalocco, Emidio Gubbiotti e Michele Di Girolamo per sottoporre all’attenzione della giunta le criticità individuate in via Stefano Breda. Il gruppo consiliare del Pd ha presentato un atto di indirizzo inerente alla strada che. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

#Terni: «Fra #erba e #guardrail, in via Narni ci sono #pericoli veri» umbriaon.it/terni-fra-erba… #Umbria #viabilità #sicurezza #RFI #ferrovia #pedoni #strada #segnalazione #sicurezzastradale #protesta Vai su X

Tra Terni e Narni, vince il fatto che il Pampepato di Terni IGP si può produrre anche in provincia di Perugia La sua storia, quella che oggi molti danno per antichissima, in realtà ha poco più di cent’anni #terni #pampepato #cibo #tipicità #umbria - facebook.com Vai su Facebook

Incidente sulla Rieti-Terni, non è più in pericolo di vita la donna ferita - Rimane in condizioni stabili e non sarebbe più in pericolo di vita la donna coinvolta in un incidente stradale lungo la superstrada Rieti- Lo riporta ilmessaggero.it

Terni, auto fuori strada sulla E45: morto 62enne di Senigallia, ferita la moglie - Un uomo di 62 anni, Luca Franceschini di Senigallia, è morto e una donna, sua moglie, di un paio di anni più giovane è rimasta ferita, in seguito a un incidente stradale avvenuto lungo la E45, in ... corriereadriatico.it scrive

Terni, auto fuori strada sulla E45: morto un uomo - Un uomo di 62 anni è morto e una donna di un paio di anni più giovane è rimasta ferita, in seguito a un incidente stradale avvenuto lungo la E45, in direzione Perugia fra lo svincolo Raccordo ... Scrive ilmessaggero.it