La nostra vita ormai largamente digitale poggia su un’infrastruttura invisibile ma critica: enormi data center e servizi cloud che gestiscono comunicazioni, dati e servizi essenziali in tutto il mondo. Cosa accadrebbe se un attacco hacker coordinato colpisse simultaneamente questi pilastri? L’ipotesi di un blackout globale di Internet, per quanto estrema, preoccupa da tempo gli esperti di sicurezza. Già nel 2013 l’agenzia europea ENISA avvertiva che la diffusione del cloud è una lama a doppio taglio, chiedendosi “cosa succede se uno di questi grandi servizi cloud si guasta, o viene hackerato?”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Perché un attacco hacker massiccio ai datacenter globali sarebbe come una terza guerra mondiale