Perché la risoluzione approvata all'Onu per Gaza non porterà alla nascita di uno stato palestinese

Con l'astensione di Cina e Russia è passata al Consiglio di Sicurezza dell'Onu la risoluzione Usa che approva il piano di pace di Trump per la Striscia di Gaza: le reazioni di Hamas e della destra israeliana. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Perché la risoluzione approvata all’Onu per Gaza non porterà alla nascita di uno stato palestinese - Con l'astensione di Cina e Russia è passata al Consiglio di Sicurezza dell'Onu la risoluzione Usa che approva il piano di pace di Trump per la Striscia ... Da fanpage.it

Onu, il Consiglio di Sicurezza approva la risoluzione USA su Gaza. Ecco cosa prevede - Con 13 voti favorevoli e le astensioni di Russia e Cina, la risoluzione statunitense sul piano per Gaza è stata approvata al Consiglio di Sicurezza dell’Onu. Riporta blitzquotidiano.it

Gaza, l’Onu approva la risoluzione USA: cosa cambia nella Striscia con il via libera al piano Trump - Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite ha dato il via libera alla risoluzione degli Stati Uniti che prevede la nascita di un "Board of peace" ... Come scrive fanpage.it