Perché il film wicked ha impiegato 30 anni per essere realizzato spiegato dal produttore

l'evoluzione di wicked: dal debutto a broadway alle prossime uscite cinematografiche. Dal suo esordio a Broadway nel 2003, Wicked è diventato uno dei musical più amati e discussi del panorama teatrale internazionale. Basato sull'omonimo romanzo di Gregory Maguire, il suo racconto alternativa del mondo de Il meraviglioso mago di Oz, narrato dalla prospettiva di Elphaba, la strega cattiva dell'Ovest, ha catturato l'attenzione di milioni di spettatori. Oggi, oltre vent'anni dopo, il progetto si appresta a conquistare anche il grande schermo attraverso due film, ciascuno dedicato a un atto della storia, previsti rispettivamente per il 2024 e il 2025.

