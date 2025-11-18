Per il Club Nautico Rimini è tempo di votazioni l' assemblea rinnova il consiglio direttivo
Si sono svolte nel pomeriggio di domenica (16 novembre) le votazioni per il rinnovo del consiglio direttivo del Club Nautico Rimini. L’assemblea si è aperta con la proiezione di un filmato emozionale che ha ripercorso i quattro anni del mandato uscente, includendo anche un sentito ricordo del. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Eletto il nuovo Consiglio Direttivo del Club Nautico Rimini --- https://www.italiavela.it/articolo.asp?idarticolo=eletto-il-nuovo-consiglio-direttivo-del-club-nautico-rimini_41220 --- #rimini #clubnauticorimini #vela seguici su www.italiavela.it Club Nautico Rimini - facebook.com Vai su Facebook
Al Club Nautico di Rimini la ministra Locatelli lancia la seconda edizione di EXPOAID 25-27 giugno 2026 - “La seconda edizione di EXPOAID 2026 cresce e si rinnova grazie alla collaborazione di una rete straordinaria di associazioni e a una forte sinergia con il ... Lo riporta chiamamicitta.it
Eletto il nuovo Consiglio Direttivo del Club Nautico Rimini - Entrano per la prima volta in Consiglio Davide Barosi e Tommaso Pirozzi, insieme a Laura Pennati, già responsabile Vela e segretaria della classe O’pen Skiff, che diventa la prima donna a far parte ... Lo riporta newsrimini.it
Un oro e un bronzo per il Club Nautico Rimini ai Campionati Europei Open Skiff - Sono terminati a Barcellona, dopo una settimana, i Campionati Europei Classe Giovanile Open Skiff 2025, presenti ben 173 giovani atleti da dieci nazioni. Segnala newsrimini.it