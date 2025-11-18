Per il Club Nautico Rimini è tempo di votazioni l' assemblea rinnova il consiglio direttivo

Si sono svolte nel pomeriggio di domenica (16 novembre) le votazioni per il rinnovo del consiglio direttivo del Club Nautico Rimini. L’assemblea si è aperta con la proiezione di un filmato emozionale che ha ripercorso i quattro anni del mandato uscente, includendo anche un sentito ricordo del. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

