Per Elena Matei appassionata del mondo delle erbe fin da bambina il tè non ha segreti E guida chi si affida al suo sapere tra porcellane e miscele vecchie e nuove

E lena Matei è Maître di Sala e Tea Sommelier & Blender – titolo professionale che ha conseguito presso la UK Tea Academy di Londra – presso il Cafè Ginori del St.Regis Florence. Ha iniziato la carriera nell’hôtellerie di lusso nelle vesti di butler (maggiordomo) d opo la laurea in Lingue Moderne all’Università di Firenze, città dove vive da sempre, anche se è nata a Bra?ov, in Romania: «Mia mamma ha voluto che nascessi in Transilvania, dove abita mia nonna Maria che mi ha istillato la passione per la raccolta e l’infusione di erbe e piante medicinali che io ho poi applicato, prima da autodidatta e poi da da professionista, al mondo del tè». 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Per Elena Matei, appassionata del mondo delle erbe fin da bambina, il tè non ha segreti. E guida chi si affida al suo sapere tra porcellane e miscele vecchie e nuove

Scopri altri approfondimenti

Il mondo di Elly, secchiona appassionata di musica - I nomi delle due nonne, una toscana, l'altra emigrata negli Stati Uniti dall'Ucraina, e un nomignolo che ne fa una cittadina del mondo: la storia della famiglia di Elena Ethel Schlein detta Elly, ... Secondo ansa.it

È morta Elena Fanchini, grave lutto nel mondo dello sci: l’atleta azzurra aveva 37 anni - L’atleta era malata da tempo di tumore ed è deceduta nella sua abitazione di Solato, in provincia di Brescia. Si legge su ilfattoquotidiano.it

Elena Fanchini è morta a 37 anni a causa di un tumore: il mondo dello sci è in lutto - Perché a 37 anni è morta Elena Fanchini, ex sciatrice che anni fa era stata colpita da un tumore, l'aveva ... Si legge su fanpage.it