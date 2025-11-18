Se gli occhi sono lo specchio dell’anima, “la bocca è l’interprete del cuore “: così affermava Gabrielle Chanel. Un pensiero che consacra la sensuale fessura a luogo eletto per l’espressione e la trasmissione di emozioni e stati d’animo. Un posto da trattare con cura, perché ricoperto da una pelle delicata, tre volte più fine di quella del viso. E continuamente sollecitata da movimenti ed esposizioni ad agenti esterni. Chanel, per occuparsi come si deve di questo spazio prezioso del viso, ha inventato un nuovo gesto di bellezza (notturno). Impersonato in un olio labbra che nasce nella famiglia che riunisce i gioielli della collezione skincare più preziosa della Maison: Sublimage Les Extraits. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Per Chanel, trattare le labbra è l’ultimo gesto di bellezza prima di dormire