Pensioni dicembre 2025 chi avrà sull' assegno 154 euro in più

Dicembre potrebbe essere non solo il mese delle luci d’artista, ma anche la fine di un anno, il 2025, con il portafogli più gonfio e l’animo un po’ più leggero per molti pensionati: a dicembre “arrivano 154 € in più ”, un bonus che suona come un regalo natalizio dai contorni concreti. Un’agevolazione definita “soldi facili per chi rientra nei requisiti” — ed è vero, perché non serve fare domanda: l’erogazione avviene in automatico. Infatti, l’articolo spiega che l’accredito sarà “riconosciuto automaticamente a chi percepisce trattamenti minimi e rientra nei limiti previsti”: una semplificazione non da poco, che evita cittadini alle prese con moduli o scartoffie. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

