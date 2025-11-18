Pensione più alta a dicembre | tredicesima rivalutazione e bonus extra in arrivo Ecco cosa aspettarsi

Dicembre si avvicina. E con lui è in arrivo una delle mensilità più attese da chi percepisce una pensione: un cedolino ricco, nel quale confluiscono la tredicesima, il bonus quattordicesima (se spetta) e la rivalutazione degli importi erogati nel corso dell’anno. Come ogni anno, l’ultimo mese si porta dietro una delle mensilità più alte per i pensionati: le voci più attese sono indubbiamente quelle relative alle rivalutazione previste per il 2025 – pari ad un +0,8% – e salvo conguagli fiscali previsti per legge non ci saranno trattenute aggiuntive. Pensioni, la rivalutazione di fine anno. Per il 2025 la rivalutazione delle pensioni è stata fissata allo 0,8%: l’aliquota si basa sull’indice provvisorio dell’inflazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Pensione più alta a dicembre: tredicesima, rivalutazione e bonus extra in arrivo. Ecco cosa aspettarsi

Argomenti simili trattati di recente

In Italia c’è una tassazione progressiva e più alta su pensioni e salari mentre c’è una tassazione piatta sulle rendite, sui profitti e sulla ricchezza. lL 12 DICEMBRE SCIOPERO GENERALE CONTRO UNA LEGGE DI BILANCIO INGIUSTA E SBAGLIATA #Cgi - facebook.com Vai su Facebook

A dicembre pensione più alta, ecco tredicesima, bonus e somme aggiuntive - Ecco perché a dicembre la pensione sarà nettamente migliore di quella dei rati precedenti e per diversi motivi. Lo riporta msn.com

Pensioni dicembre 2025, l’Inps ha deciso: questi cittadini avranno importi più alti - Con l’avvicinarsi delle festività, molti pensionati si preparano a ricevere non soltanto la tredicesima, ma anche un contributo aggiuntivo. Si legge su termometropolitico.it

Pensioni, quattordicesima: fino a +655 euro a luglio. A chi spetta e quanto vale. E chi dovrà attendere dicembre - Per coloro che perfezionano i prescritti requisiti entro il 31 luglio dell'anno di riferimento, la prestazione viene liquidata sulla rata pensionistica di luglio. corriereadriatico.it scrive