Pedone investito da un autobus Atm in viale Jenner a Milano | è gravissimo

Fanpage.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un autobus della linea Atm ha investito un pedone in viale Jenner a Milano: è in gravissime condizioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Incidente a Roma: pedone investito da un conducente dell'autobus, è grave - Un pedone è stato investito dal conducente di un autobus (linea 85, Atac). romatoday.it scrive

