Pediatra picchiata con pugni e calci | aveva chiesto a una mamma di gettare un pannolino sporco

Pediatra picchiata nello studio medico a Volla, in provincia di Napoli, da una mamma: le aveva chiesto di gettare un pannolino sporco. La denuncia di Nessuno Tocchi Ippocrate. 🔗 Leggi su Fanpage.it

