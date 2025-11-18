Pausa nazionali ultimi impegni per i giallorossi | Pisilli in gol con l’Italia U21

Con la Serie A che si prepara a tornare protagonista nel week end, la Roma attende il rientro di tutti i giocatori impegni con le rispettive nazionali. Per tornare ad essere al completo, Trigoria dovrà attendere ancora le partite in programma stasera, mercoledì 18 novembre, che vedranno ancora quattro giallorossi scendere in campo. Nel match tra Marocco ed Uganda, El Aynaoui è partito dal 1?, così come anche Wesley, che con il suo Brasile affronterà in amichevole la Tunisia. Spostandoci invece in Europa, in Bielorussia-Grecia e Spagna-Turchia partiranno titolari sia Tsimikas sia Celik. Secondo gol consecutivo per Pisilli. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Pausa nazionali, ultimi impegni per i giallorossi: Pisilli in gol con l’Italia U21

