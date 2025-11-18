Paura tre morti per il virus emorragico Marburg | le misure d’emergenza

La conferma dei tre decessi legati al virus Marburg arriva mentre le autorità sanitarie etiopi cercano di mantenere la calma in una regione fragile, al confine con il Sud Sudan, dove ogni sospetto può trasformarsi in un campanello d’allarme collettivo. L’epidemia è stata dichiarata ufficialmente venerdì, ma la situazione appare più complessa del numero dei casi: in zone remote come quella di Omo basta un segnale, un malessere improvviso o un ritardo nei risultati dei test per far salire la tensione nelle comunità locali, che vivono tra mobilità interna, scarsi presidi e difficoltà logistiche. Gli operatori umanitari parlano di un equilibrio costante tra informazione, prevenzione e paura: un equilibrio sottile, fatto di fiducia e di reazioni che non sempre è facile contenere. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

