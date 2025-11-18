Paura in Piazza San Francesco grosso ramo cade su un' auto in sosta

Momenti di paura, poco fa in paizza San Francesco a Foggia, dove un grosso ramo di un albero è caduto finendo su un'auto in sosta. Fortunatamente, la caduta non ha causato feriti. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale e i Vigili del Fuoco che hanno provveduto a mettere in. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

