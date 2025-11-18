Patrizia Rossetti Giovane Fidanzato | Chi E’ E Che Lavoro Fa!

Uominiedonnenews.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una nuova relazione inaspettata per Patrizia Rossetti: dopo l’Isola dei Famosi, sboccia l’amore con un uomo molto più giovane. Tutti i dettagli e i retroscena della sua rinascita sentimentale. Patrizia Rossetti, volto iconico della televisione italiana, sembra aver ritrovato la serenità dopo un periodo non semplice sul fronte sentimentale. Al ritorno dall’esperienza intensa e trasformativa de L’Isola dei Famosi, qualcosa è cambiato nel modo in cui guardava una persona che aveva sempre avuto vicino, ma mai considerato sotto una luce romantica. Si tratta di Marco Antonio Bellini, attore emergente e grande amico della conduttrice da anni. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

patrizia rossetti giovane fidanzato chi e8217 e che lavoro fa

© Uominiedonnenews.it - Patrizia Rossetti, Giovane Fidanzato: Chi E’ E Che Lavoro Fa!

Leggi anche questi approfondimenti

Patrizia Rossetti ha un nuovo fidanzato di oltre 20 anni più giovane: ecco chi è - Patrizia Rossetti inaspettatamente ritrova l’amore con un attore più giovane: «Con Marco ho riscoperto la serenità». Secondo donnapop.it

patrizia rossetti giovane fidanzatoMarco Antonio Bellini, chi è il nuovo fidanzato di Patrizia Rossetti - La conduttrice ha ufficialmente confermato la sua relazione con il giovane attore, raccontando un amore nato per caso da una semplice amicizia. Lo riporta libero.it

Patrizia Rossetti a 66 anni è al settimo cielo "Marco è una persona splendida che ha più di 20 meno di me" - Prima le foto rubate di un bacio finite su Novella 2000, oggi la conferma nel salotto al femminile di Storie al bivio. Si legge su elle.com

Cerca Video su questo argomento: Patrizia Rossetti Giovane Fidanzato