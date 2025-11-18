Patrizia Rossetti Giovane Fidanzato | Chi E’ E Che Lavoro Fa!

Una nuova relazione inaspettata per Patrizia Rossetti: dopo l’Isola dei Famosi, sboccia l’amore con un uomo molto più giovane. Tutti i dettagli e i retroscena della sua rinascita sentimentale. Patrizia Rossetti, volto iconico della televisione italiana, sembra aver ritrovato la serenità dopo un periodo non semplice sul fronte sentimentale. Al ritorno dall’esperienza intensa e trasformativa de L’Isola dei Famosi, qualcosa è cambiato nel modo in cui guardava una persona che aveva sempre avuto vicino, ma mai considerato sotto una luce romantica. Si tratta di Marco Antonio Bellini, attore emergente e grande amico della conduttrice da anni. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it © Uominiedonnenews.it - Patrizia Rossetti, Giovane Fidanzato: Chi E’ E Che Lavoro Fa!

