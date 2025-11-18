Passolanciano-Maielletta fondi per le strade d’accesso | dalla Regione via libera alla manutenzione del comprensorio

Un segnale importante per il futuro della montagna abruzzese. L’assemblea legislativa regionale ha approvato una serie di variazioni di bilancio che includono un contributo specifico per la manutenzione delle strade di accesso al comprensorio sciistico Passolanciano-Maielletta. Lo ha annunciato. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Scopri altri approfondimenti

Ultimi preparativi in corso! Lo staff di Passolanciano sta lavorando ogni giorno per garantire che tutto sia pronto per la nuova stagione invernale. ? - facebook.com Vai su Facebook

Tenetevi le buche. Salvini taglia del 70% i fondi per le strade, Milano la più penalizzata - Il destino del nuovo sindaco di Milano, in arrivo nel 2027, si intreccia al taglio delle risorse per le province targato Matteo Salvini. Da huffingtonpost.it

Tagliati i fondi delle strade provinciali. Gli enti locali accusano il ministero del Trasporti - Dal Pd a Fratelli d'Italia, i presidenti delle province piemontesi, sono tutti in allarme per i tagli ai fondi destinati ai lavori stradali degli enti locali voluti dal ministero dei Trasporti guidato ... Riporta rainews.it

Paolini: "Governo ha tagliato 70% dei fondi per le strade" - "Per gli anni 2025 e 2026 ci erano stati assegnati 4 milioni e 695 mila euro per le strade provinciali. Lo riporta ansa.it