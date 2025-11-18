Paschal Donohoe ha comunicato al governo irlandese l’intenzione di lasciare la guida del ministero delle Finanze per assumere un nuovo incarico alla Banca Mondiale. Secondo quanto riferito dai media del Paese, tra cui l’ Irish Times, gli è stata proposta la posizione di amministratore delegato, oltre a quello di chief knowledge officer. Lo stesso Donohoe avrebbe informato il premier Micheál Martin della decisione di accettare l’offerta. Il quotidiano di Dublino riporta inoltre che il ministro si preparerà a lasciare anche la presidenza dell’ Eurogruppo, mentre il suo portavoce ha confermato che l’annuncio delle dimissioni è stato comunicato ai colleghi al termine della riunione settimanale dell’esecutivo. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Paschal Donohoe pronto a dimettersi da presidente dell’Eurogruppo