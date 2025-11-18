Partenio Adventure conquista il terzo posto al contest nazionale Tran-Sport
Il progetto Partenio Adventure ha conquistato il terzo posto al contest nazionale Tran-Sport promosso da UISP, nell’evento finale che si è svolto il 14 novembre alle Industrie Fluviali di Roma. Una giornata dedicata all’innovazione sociale, allo sport e alla sostenibilità, che ha visto dieci idee. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
