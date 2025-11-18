PARMA-COMO 0-1 | IN EVIDENZA | Due su due per Strefezza e il Como arriva quinto di fila | Serie A 2024 25
Il secondo gol in due partite di Strefezza regala al Como i tre punti, la quinta vittoria consecutiva in campionato, ponendo fine alla . Guarda questo video su Youtube L'articolo PARMA-COMO 0-1 IN EVIDENZA Due su due per Strefezza e il Como arriva quinto di fila Serie A 202425 proviene da JustCalcio.com. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Scopri altri approfondimenti
Nella partita di sabato sera contro il Milan, i tifosi del Parma hanno esposto degli striscioni che recitavano: "Koala, canguri, serpenti velenosi: No alla Serie A in Australia! Il calcio è dei tifosi". Il prossimo febbraio, la partita Milan-Como di Serie A dovrebbe infatti - facebook.com Vai su Facebook
FT #SerieA ROMA 2-1 PARMA COMO 3-1 VERONA JUVENTUS 3-1 UDINESE INTER 3-0 FIORENTINA GENOA 0-2 CREMONESE BOLOGNA 0-0 TORINO Vai su X
Calcio: Parma-Como 0-1 - 2): Suzuki, Hainaut (29' st Camara), Delprato, Leoni, Valenti, Valeri, Keita, Sohm (41' st Man), Ondrejka, Bonny (41' st Djuric), Pellegrino (29' Benedyczak) (40 Corvi ... Segnala ansa.it
Parma-Como 0-1: video, gol e highlights - La squadra di Chivu non riesce a battere il Como, perde al Tardini 1- Riporta sport.sky.it
Il Como batte 1-0 il Parma nel segno di Strefezza: tanti rimpianti per Chivu - 0 e sorpassa il Torino in classifica, posizionandosi momentaneamente al decimo posto. Scrive calciomercato.com