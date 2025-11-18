Tra i due litiganti (Francia e Germania), il terzo si compiace (l'Italia). Parigi e Berlino stanno valutando l'ipotesi di ridimensionare il programma congiunto per la difesa aerea Future Combat Air System (Fcas), da 100 miliardi di euro, accantonando il progetto che prevede la costruzione di un caccia di nuova generazione e concentrandosi invece sullo sviluppo di un sistema integrato di comando e controllo noto come combat cloud. Lo riferisce il quotidiano britannico Financial Times, citando fonti governative e industriali in entrambi i Paesi. Una notizia che ha spinto alcuni investitori a puntare su Leonardo (+1,2% ieri in Borsa), impegnata in un progetto concorrente: il Gcap, programma che vede l'Italia in asse con Regno Unito e Giappone per lo sviluppo del sistema di combattimento aereo di sesta generazione, con il velivolo disponibile entro il 2035. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Parigi spegne il caccia per la difesa d’Europa