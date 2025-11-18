Pappalardo PD | Mancata designazione del vicesindaco e consiglieri delegati paralizza la Città Metropolitana

Cataniatoday.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La segreteria provinciale del Partito democratico di Catania esprime forte preoccupazione, a quasi sei mesi dalle elezioni del Consiglio metropolitano, per la mancata designazione da parte del sindaco Enrico Trantino del vicesindaco metropolitano e degli eventuali consiglieri delegati che. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Catania, il Pd sulla Città Metropoliana: “Va designato vicesindaco” - CATANIA – La segreteria provinciale del Partito democratico di Catania esprime forte preoccupazione, a quasi sei mesi dalle elezioni del Consiglio metropolitano, per la mancata designazione da parte d ... Da livesicilia.it

pappalardo pd mancata designazioneCittà metropolitana di Catania ancora senza vicesindaco e delegati: il Pd etneo richiama Trantino - A sei mesi dalle elezioni, niente nomine di vicesindaco ed eventuali delegati. Lo riporta meridionews.it

Cerca Video su questo argomento: Pappalardo Pd Mancata Designazione