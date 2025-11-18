Paninoteca ambulante a fuoco ordinata la rimozione dei rifiuti vicino alla scuola
Il Comune di Porto Empedocle, con un’ordinanza sindacale, impone la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti derivanti dall’incendio di un mezzo, adibito a paninoteca ambulante, scoppiato il 30 settembre 2025 nei pressi dell’istituto comprensivo “Pirandello”.Agrigento capitale degli incendi. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
