Paninoteca ambulante a fuoco ordinata la rimozione dei rifiuti vicino alla scuola

Agrigentonotizie.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Porto Empedocle, con un’ordinanza sindacale, impone la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti derivanti dall’incendio di un mezzo, adibito a paninoteca ambulante, scoppiato il 30 settembre 2025 nei pressi dell’istituto comprensivo “Pirandello”.Agrigento capitale degli incendi. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Paninoteca Ambulante Fuoco Ordinata